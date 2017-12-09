2017.04 // События / "АРТ-передвижение" в Угличе
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Арт-галерее «Арка» открылась выставка картин проекта «АРТ-передвижение», организованного общественным фондом «Настоящая Россия». Проект направлен на привлечение туристов в малые исторические города.
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