2017.04 // События / Открылась выставка "Из тени - в свет"
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Очередной подарок угличанам преподнёс старейший музей нашего города – Угличский историко-архитектурный и художественный музей. В год 125-летнего юбилея в выставочных залах городской Думы открылась выставка «Из тени – в свет». Эта экспозиция замыкает одноимённый проект, существующий более шестнадцати лет, и выполняющий свою главную задачу – знакомить посетителей с предметами музейного фонда.
(1 Проголосовало)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.04 // События / IV фестиваль "Зажги свою звезду!"
- 2017.04 // События / Открылась выставка "Из тени – в свет"
- 2017.04 // События / "АРТ-передвижение" в Угличе
- 2017.04 // События / На старт, детишки!
- 2017.04 // События / "Все мы – Христовы"
- 2017.04 // События / Ольга Дружкова – начальник Управления образования
- 2017.04 // События / "Зеленхозстрой" наводит порядок
- 2017.04 // События / Идёт ремонт дорог