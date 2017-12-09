2017.04 // События / Открылась выставка "Из тени - в свет"

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / Открылась выставка "Из тени – в свет"
 2017.04 // События / Открылась выставка "Из тени – в свет"
 2017.04 // События / Открылась выставка "Из тени – в свет"

Очередной подарок угличанам преподнёс старейший музей нашего города – Угличский историко-архитектурный и художественный музей. В год 125-летнего юбилея в выставочных залах городской Думы открылась выставка «Из тени – в свет». Эта экспозиция замыкает одноимённый проект, существующий более шестнадцати лет, и выполняющий свою главную задачу – знакомить посетителей с предметами музейного фонда.

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