2017.04 // События / IV фестиваль "Зажги свою звезду!"

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / IV фестиваль "Зажги свою звезду!"
 2017.04 // События / IV фестиваль "Зажги свою звезду!"
 2017.04 // События / IV фестиваль "Зажги свою звезду!"

В Отрадновском поселении прошёл IV вокальный молодёжный фестиваль «Зажги свою звезду!». С каждым годом этот конкурс уверенно обретает статус межпоселенческого. Два раза подряд в нём принимали участие представители Улейминского и Слободского поселений. А в этом году на отрадновской сцене впервые попробовали свои силы ильинские и головинские исполнители. IV фестиваль «Зажги свою звезду!» собрал ещё больше зрителей и продемонстрировал более высокий уровень организации и участников.

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