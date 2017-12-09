2017.04 // События / IV фестиваль "Зажги свою звезду!"

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



В Отрадновском поселении прошёл IV вокальный молодёжный фестиваль «Зажги свою звезду!». С каждым годом этот конкурс уверенно обретает статус межпоселенческого. Два раза подряд в нём принимали участие представители Улейминского и Слободского поселений. А в этом году на отрадновской сцене впервые попробовали свои силы ильинские и головинские исполнители. IV фестиваль «Зажги свою звезду!» собрал ещё больше зрителей и продемонстрировал более высокий уровень организации и участников.



1

2

3

4

5 (0 Голосов)



