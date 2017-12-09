2017.04 // События / Железнодорожная станция прошла проверку

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



4 апреля на железнодорожную станцию «Углич» прибыл необычный поезд с многочисленными пассажирами в форменной одежде. Это была плановая проверка комиссии начальника Октябрьской железной дороги. Она инспектирует свои объекты дважды в год, проверяя всю инфраструктуру – от содержания платформ до станционных зданий. В её составе – специалисты, представляющие всю железнодорожную вертикаль. На угличской станции комиссия работала под руководством главного инженера ОЖД Валерия Танаева.



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