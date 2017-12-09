2017.04 // События / Идёт ремонт дорог
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Угличе продолжается ямочный ремонт дорог. Работы идут в рамках муниципального контракта «Содержание дорожной сети». Запланированный объём – 550 квадратных метров, из местного бюджета на эти цели выделяется 800 тысяч рублей. Ремонты производятся в первую очередь на автобусных маршрутах и на самых проблемных участках, на состояние которых указали ГИБДД и прокуратура. В настоящее время для этих работ используется технология литого асфальта.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.04 // События / "Все мы – Христовы"
- 2017.04 // События / Ольга Дружкова – начальник Управления образования
- 2017.04 // События / "Зеленхозстрой" наводит порядок
- 2017.04 // События / Идёт ремонт дорог
- 2017.04 // События / Железнодорожная станция прошла проверку
- 2017.04.06 // Зона особого внимания
- 2017.04 // ЧАЙ/КОФЕ… / Николай Еремеев
- 2017.04 // События / Гала-концерт фестиваля "Радуга"