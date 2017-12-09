2017.04 // События / Идёт ремонт дорог

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



В Угличе продолжается ямочный ремонт дорог. Работы идут в рамках муниципального контракта «Содержание дорожной сети». Запланированный объём – 550 квадратных метров, из местного бюджета на эти цели выделяется 800 тысяч рублей. Ремонты производятся в первую очередь на автобусных маршрутах и на самых проблемных участках, на состояние которых указали ГИБДД и прокуратура. В настоящее время для этих работ используется технология литого асфальта.



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