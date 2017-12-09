2017.04 // События / "Зеленхозстрой" наводит порядок

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / "Зеленхозстрой" наводит порядок
 2017.04 // События / "Зеленхозстрой" наводит порядок
 2017.04 // События / "Зеленхозстрой" наводит порядок

В Угличе начались работы по уборке городских территорий. Тёплые дни, на которые не скупится наступившая весна, обнажили мусор и грязь, накопившийся на улицах за осенне-зимний период. До массовой уборки города ещё достаточно времени, однако, рабочие УМП «Зеленхозстрой» уже приступили к работе по наведению чистоты и порядка.

(1 Проголосовало)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Углич сегодня | uglich-today.ru

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.