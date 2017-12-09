2017.04 // События / "Зеленхозстрой" наводит порядок

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



В Угличе начались работы по уборке городских территорий. Тёплые дни, на которые не скупится наступившая весна, обнажили мусор и грязь, накопившийся на улицах за осенне-зимний период. До массовой уборки города ещё достаточно времени, однако, рабочие УМП «Зеленхозстрой» уже приступили к работе по наведению чистоты и порядка.



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