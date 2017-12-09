2017.04 // События / Ольга Дружкова - начальник Управления образования
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
На должность начальника Управления образования Угличского района назначена Ольга Дружкова. Глава района Анатолий Курицин объявил об этом на плановом совещании руководителей образовательных и общеобразовательных учреждений.
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