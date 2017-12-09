2017.04 // События / "Все мы - Христовы"
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В галерее современного православного искусства «Под Благодатным Покровом» состоялось событие, которое, без сомнения, с нетерпением ждали все православные верующие нашего края – презентация трёхтомника «Все мы - Христовы». В нём собраны сведения о священнослужителях и мирянах, живших на Ярославской земле в годы учения, служения или гонений, и пострадавших от репрессий советской власти. На презентацию пришли представители духовенства Переславской, Угличской и Рыбинской епархий, работники музея, общественность города.
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