2017.04 // События / Восстановлен Градостроительный Совет
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Угличе восстановлен Градостроительный Совет. 4 апреля состоялось его первое заседание под председательством Главы района Анатолия Курицина. Градостроительный Совет не действовал несколько лет и, по мнению общественности, это обстоятельство привело к возникновению многих проблем, негативно отразилось на облике города.
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