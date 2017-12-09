2017.04 // События / Обновляются контейнерные площадки

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / Обновляются контейнерные площадки
 2017.04 // События / Обновляются контейнерные площадки
 2017.04 // События / Обновляются контейнерные площадки

В Угличе постепенно обновляются контейнерные площадки. В наш город пришла новая компания по уборке и вывозу мусора. До 1 апреля эти функции выполняла «Угличская топливная компания», но за неделю до означенной даты она в одностороннем порядке уведомила управляющие компании о прекращении деятельности и разрыве договоров. В настоящее время в этой сфере начинаются серьёзные преобразования, и вопрос об их необходимости был поднят угличанами после январского «мусорного коллапса» на встрече с врио Губернатора Дмитрием Мироновым.

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