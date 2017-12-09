2017.04 // События / Гала-концерт фестиваля "Радуга"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
Настоящим фейерверком талантов блеснул гала-концерт муниципального фестиваля детско-юношеского творчества «Радуга». В этом году лауреатами и дипломантами стали более 500 творческих коллективов и исполнителей, чтецов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. Награды принимали представители образовательных учреждений и учреждений культуры, где воспитываются юные дарования.
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