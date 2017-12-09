2017.04 // События / Войди в природу другом!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Во Дворце культуры подвели итоги конкурса изобразительного творчества в рамках XXIII фестиваля детского и юношеского творчества «Радуга». В этом году конкурс был посвящён Году экологии.
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