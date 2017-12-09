2017.04 // События / Будет в Угличе Вечный огонь

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.04 // События / Будет в Угличе Вечный огонь
 2017.04 // События / Будет в Угличе Вечный огонь
 2017.04 // События / Будет в Угличе Вечный огонь

Накануне Дня Победы Администрацией района было принято решение установить на территории центрального парка мемориальный комплекс «Вечный огонь». По поручению Главы района Анатолия Курицина Управлением градостроительства разработано эскизное решение. Также готовится проектная документация по газораспределительным сетям и установке горелки. Реализация проекта является одним из пунктов благоустройства нашего города, который претендует на вхождение в губернаторскую Программу «Решаем вместе».

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