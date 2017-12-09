2017.04 // События / Растёт ли в Угличе виноград?
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Растёт ли в Угличе виноград? Ещё как! Не хуже яблок! Собрать в конце сезона спелые и сочные ягоды удаётся многим. Главное – правильно подойти к выбору сорта и учесть особенности ухода за теплолюбивой культурой. Этой теме была посвящена встреча участников клуба садоводов-огородников Центра «Данко».
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