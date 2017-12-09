2017.03 // События / Все таланты - на одной сцене
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Все таланты поселения – на одной сцене. В Алтыновском клубе состоялась празднично-конкурсная программа «Мы рождены для вдохновения!». Мероприятие было приурочено ко Дню работников культуры и собрало вместе творческие коллективы всех шести домов культуры и клубов, а также работников сельских библиотек Отрадновского поселения.
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