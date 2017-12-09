2017.03 // События / "Угличская Драматёшка"
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
«Весь мир – театр, а люди в нём – актёры» – небезосновательно утверждал Шекспир. 27 марта во всём мире отмечался Международный День театра. Неслучайно именно в этот день во Дворце культуры состоялся I Фестиваль театрального искусства «Угличская Драматёшка». Фестиваль организован в рамках проекта «Углич – город детства» – для детей, о детях, и участники этого мероприятия – тоже дети.
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