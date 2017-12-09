2017.03 // События / Глава района посетил Ильинское сельское поселение
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Глава района Анатолий Курицин познакомился с Ильинским сельским поселением. Это самая большая сельская территория Угличского района. Как отметил Глава поселения Виктор Менгель, в течение двух дней в поле зрения районной власти были почти два десятка сёл и деревень.
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