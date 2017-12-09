2017.03 // События / ФГОС: методики и практики
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В СОШ №8 прошла научно-практическая конференция с участием педагогов образовательных организаций, учреждений дошкольного и дополнительного образования. Тема встречи: методики и практики деятельности педагогов в условиях реализации требований ФГОС.
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