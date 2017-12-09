2017.03 // События / "Простые святые"
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
«Простые святые» - под таким названием во Дворце культуры открылась благотворительная фотовыставка, автором которой стала фотохудожник и режиссёр Александра Благинина. Гостья из Крыма представила своё видение известных библейских сюжетов.
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