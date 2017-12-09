2017.03 // События / Совет ветеранов возглавил Владимир Телков
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Внеочередной пленум Совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Угличского района, состоявшийся недавно в зале заседаний Администрации, освободил по состоянию здоровья от занимаемой должности председателя Совета Джона Ахметовича Сафина.
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