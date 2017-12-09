2017.03 // События / Международный День воды
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною… Многие помнят эти строчки из школьной программы о самом удивительном и долгожданном времени года – весне. С каждым днём солнце светит ярче, от весеннего тепла тает снег и маленькими ручейками бежит талая вода. Не случайно Международный День воды отмечается именно весной. Он появился в календаре в 1993 году и объявлен Генеральной Ассамблеей ООН как Всемирный День водных ресурсов.
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