2017.03 // События / Международный День воды

авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.03 // События / Международный День воды
 2017.03 // События / Международный День воды
 2017.03 // События / Международный День воды

Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною… Многие помнят эти строчки из школьной программы о самом удивительном и долгожданном времени года – весне. С каждым днём солнце светит ярче, от весеннего тепла тает снег и маленькими ручейками бежит талая вода. Не случайно Международный День воды отмечается именно весной. Он появился в календаре в 1993 году и объявлен Генеральной Ассамблеей ООН как Всемирный День водных ресурсов.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Углич сегодня | uglich-today.ru

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.