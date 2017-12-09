2017.03 // События / Глава района посетил Улейминское сельское поселение
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Глава района Анатолий Курицин начал знакомство с сельскими поселениями. Первый визит состоялся в Улейминское сельское поселение. В течение двух дней Глава района посетил основные населённые пункты, социальные объекты, провёл встречи с населением.
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