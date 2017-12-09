2017.03 // События / По вопросам туртропы
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Познакомились и нашли взаимопонимание. В преддверии туристического сезона Глава района Анатолий Курицин встретился с предпринимателями туристической тропы. Торговля сувенирами в Парке Победы давно уже стала одной из визитных карточек города, и у местной власти есть определённые требования к её организации и ассортименту товара. Предприниматели каждый год напоминают о своих интересах. На прошедшей встрече стороны представили свои позиции.
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