2017.03 // События / Юные музыканты вернулись из Франции
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Юные угличане вновь побывали во Франции. Преподаватель Детской музыкальной школы Лариса Холмовская и её воспитанники выступили с концертами в Эрштайне и Страсбурге. Поездка стала возможной благодаря российскому и французскому обществам с одноимённым названием «Открытые сердца Углич – Эрштайн».
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