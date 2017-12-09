2017.03 // События / Когда от творчества душа горит...
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В Арт-галерее «Арка» открылась экспозиция творческих работ участников изостудии Центра социального обслуживания населения «Данко». Работы выполнены в различных техниках – акварель, пастель, масло. Пейзажи начинающих художников передают тонкую невидимую грань, отделяющую человека от природы.
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