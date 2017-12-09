2017.03 // События / Конкурс православного рисунка "Буквица"
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
14 марта в России отмечался День православной книги. Эта дата выбрана не случайно. Именно в это время в 1564 году вышла в свет первая печатная книга «Апостол».
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