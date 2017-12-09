2017.03 // События / День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
17 марта в Угличе поздравили с профессиональным праздником работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Праздничное мероприятие прошло в зале торжеств Администрации района. Здесь состоялся небольшой концерт и церемония награждения. Виновников торжества поздравил Глава района Анатолий Курицин.
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