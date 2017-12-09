2017.03 // События / Дети играют в "Дыхание веков"

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Игра, как ничто другое, помогает детям познавать мир. И это не столько развлечение, сколько наиболее эффективный способ чему-то научиться. Именно с этой целью в прошлом году была создана уникальная настольная игра «Дыхание веков». Её авторы – редакция журнала «Углече Поле» и Управление образования Угличского района.



1

2

3

4

5 (0 Голосов)



