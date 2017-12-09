2017.03 // События / Власть и бизнес: решаем проблемы вместе

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.

2017.03 // События / Власть и бизнес: решаем проблемы вместе
 2017.03 // События / Власть и бизнес: решаем проблемы вместе
 2017.03 // События / Власть и бизнес: решаем проблемы вместе

Предприниматели обсудили насущные вопросы по развитию бизнеса. В Администрации района состоялось расширенное заседание Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Угличского МР. В начале мероприятия предприниматели поздравили Анатолия Курицина с избранием на эту должность. Анатолий Геннадьевич отметил большую роль предпринимательства в развитии района и обозначил свою позицию относительно дальнейшего взаимодействия власти и бизнеса.

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