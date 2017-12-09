2017.03 // События / Сохраним природу родного края!
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
О красоте родного края, о любви к своей малой родине и о том, как необходимо беречь и сохранять главное богатство – природу, говорили в Красной гостиной Угличского кремля на празднике «Сохраним природу родного края!».
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.03 // Специальный репортаж / Молодые, талантливые, востребованные!
- 2017.03.16 // Зона особого внимания
- 2017.03 // События / Сохраним природу родного края!
- 2017.03 // События / Власть и бизнес: решаем проблемы вместе
- 2017.03 // События / "7 ключей". Финал
- 2017.03.09 // Зона особого внимания
- 2017.03 // События / Юбилейный "Ретро-Шлягер"
- 2017.03 // События / С праздником, милые женщины!