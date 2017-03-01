2017.03 // События / "7 ключей". Финал
авторы: Оксана Олейникова, Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Молодёжном центре «Солнечный» состоялся финал интеллектуальной игры Муниципального фестиваля «Семь ключей». Старшеклассники и студенты средних специальных учебных заведений отвечали на вопросы по искусству, литературе, музыке.
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