2017.03 // События / С праздником, милые женщины!
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.
7 марта во Дворце культуры состоялся праздничный концерт по поводу Международного женского Дня 8 Марта. В большом зале ДК практически не было свободных мест, в числе зрителей преобладали, конечно же, виновницы торжества. Дворец культуры подготовил для них большую и разнообразную программу, но прежде с наступающим праздником угличанок поздравил Глава района Анатолий Курицин.
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