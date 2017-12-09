2017.03 // События / С праздником, милые женщины!

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.

2017.03 // События / С праздником, милые женщины!
 2017.03 // События / С праздником, милые женщины!
 2017.03 // События / С праздником, милые женщины!

7 марта во Дворце культуры состоялся праздничный концерт по поводу Международного женского Дня 8 Марта. В большом зале ДК практически не было свободных мест, в числе зрителей преобладали, конечно же, виновницы торжества. Дворец культуры подготовил для них большую и разнообразную программу, но прежде с наступающим праздником угличанок поздравил Глава района Анатолий Курицин.

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