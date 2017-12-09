2017.03 // События / Юбилейный "Ретро-Шлягер"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
Во Дворце культуры прошёл XX юбилейный областной конкурс эстрадной песни «Ретро-Шлягер - 2017». Одно из самых ярких событий культурной жизни области вновь объединило лучших исполнителей из пятнадцати муниципальных районов.
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