2017.03 // События / Открылась левобережная баня
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Левобережная баня снова принимает посетителей. 4 марта состоялось её торжественное открытие после трёхмесячного перерыва. С этим событием местных жителей поздравили Глава района Анатолий Курицин, Глава Администрации городского поселения Светлана Ставицкая, представители территориального общественного самоуправления. Для левобережцев, большинство которых составляют люди пожилого возраста, живущие в частных неблагоустроенных домах, баня, действительно, жизненная необходимость.
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