2017.03 // События / Выставка изысканных нарядов
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Во всех ты, душенька, нарядах хороша! Кто из представительниц прекрасного пола не мечтал пройтись по тенистой улочке в старинном длинном платье, украшенном изящной вышивкой, рюшами и кружевами? Женская одежда 19-го века отличалась своей изысканностью и красотой, пышностью и очарованием. Увы, в наше время почти невозможно увидеть женщин, одетых по-старинному. Наряды ушедших эпох, скорее всего, можно встретить в музее, где они бережно хранятся и радуют посетителей во время очередной выставки. В Красной гостиной Угличского кремля состоялась экспозиция не совсем обычных предметов одежды.
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