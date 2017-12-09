2017.03 // События / III региональный Чемпионат "Молодые профессионалы"

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.

2017.03 // События / III региональный Чемпионат "Молодые профессионалы"
 2017.03 // События / III региональный Чемпионат "Молодые профессионалы"
 2017.03 // События / III региональный Чемпионат "Молодые профессионалы"

27 февраля стартовал III региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills). В нём приняли участие более двухсот учащихся из 44 образовательных организаций ЦФО. Среди них и студенты Угличского индустриально-педагогического колледжа, который в этом году стал площадкой Чемпионата по компетенциям: администрирование отеля, туризм-сервис и физическая культура и спорт.

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