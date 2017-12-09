2017.03 // События / Поздравляем педагогов - ветеранов!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.
Накануне прекрасного праздника весны и любви женщинам принято дарить цветы, а если женщины - педагоги, то и букет должен быть особенным. Участники детской самодеятельности ДК преподнесли ветеранам педагогического труда оригинальный весенний букет из песен, танцев и красивой музыки.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.03 // События / Поздравляем педагогов – ветеранов!
- 2017.03 // События / III региональный Чемпионат "Молодые профессионалы"
- 2017.03.02 // Зона особого внимания
- 2017.03 // Специальный репортаж / Идёт по Угличу народная дружина…
- 2017.03 // События / "Ретро-Шлягер – 2017": поют угличане
- 2017.03 // События / Левобережная баня будет работать
- 2017.03 // События / Главой района избран Анатолий Курицин
- 2017.03 // События / В Угличе обрушился дом