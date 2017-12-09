2017.02 // События / В Угличе обрушился дом

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.03 // События / В Угличе обрушился дом
 2017.03 // События / В Угличе обрушился дом
 2017.03 // События / В Угличе обрушился дом

Вчера, примерно в пять часов вечера, произошло обрушение дома №5 по улице Ленина. Он является частью непрерывной застройки 19-го века. К настоящему времени расселён, поэтому ЧП обошлось без жертв. По счастливой случайности, в момент обрушения здания не было прохожих и на тротуаре. Это подтвердили очевидцы, но, тем не менее, первые работы по расчистке завалов проводились вручную.

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