2017.03 // События / Главой района избран Анатолий Курицин

2017.02 // События / Главой района избран Анатолий Курицин
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Сегодня на заседании Думы был избран и утверждён в должности Глава Угличского муниципального района. Им стал Анатолий Курицин. С 1 февраля Анатолий Геннадьевич исполнял обязанности Главы района. В течение февраля проходила и основная подготовка к избранию высшего должностного лица района.
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