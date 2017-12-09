2017.03 // События / Левобережная баня будет работать

2017.02 // События / Левобережная баня будет работать

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Левобережная баня снова будет работать. 1 декабря прошлого года её закрыли по причине прогоревшей печи в парилке. Ходили слухи, что она больше не откроется, поскольку убыточна. Но для жителей Левобережья, особенно для пожилых людей, она всё-таки необходима.



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