2017.03 // События / Левобережная баня будет работать

2017.02 // События / Левобережная баня будет работать
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Левобережная баня снова будет работать. 1 декабря прошлого года её закрыли по причине прогоревшей печи в парилке. Ходили слухи, что она больше не откроется, поскольку убыточна. Но для жителей Левобережья, особенно для пожилых людей, она всё-таки необходима.
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