2017.03 // События / "Ретро-Шлягер – 2017": поют угличане

2017.02 // События / "Ретро-Шлягер - 2017": поют угличане
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
Во Дворце культуры состоялся муниципальный конкурс эстрадной песни «Ретро-Шлягер - 2017», приуроченный ко Дню Защитника Отечества. На юбилейном, двадцатом по счёту, празднике музыки звучали поздравления, стихи и, конечно же, многочисленные песни.
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