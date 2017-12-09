2017.02 // События / Герои нашего времени
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Герои были, есть и будут! Но кто они, герои нашего времени? Обыкновенные люди, живущие среди нас и готовые рискнуть своей жизнью ради спасения других. Угличане Александр Сироткин и Сергей Иванов, проявившие мужество и героизм при спасении утопающего, награждены почётными грамотами Управления МЧС России.
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