2017.02 // События / Герои нашего времени

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Герои нашего времени
 2017.02 // События / Герои нашего времени
 2017.02 // События / Герои нашего времени

Герои были, есть и будут! Но кто они, герои нашего времени? Обыкновенные люди, живущие среди нас и готовые рискнуть своей жизнью ради спасения других. Угличане Александр Сироткин и Сергей Иванов, проявившие мужество и героизм при спасении утопающего, награждены почётными грамотами Управления МЧС России.

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