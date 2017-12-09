2017.02 // События / НКО - зелёный свет и финансовая поддержка
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Некоммерческим организациям – зелёный свет и финансовая поддержка. В Администрации района состоялось очередное заседание Координационного Совета по взаимодействию НКО с институтами гражданского общества. В его работе приняли участие исполняющий обязанности Главы района Анатолий Курицин и заместитель директора Департамента общественных связей Ярославской области Анна Винокурова.
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