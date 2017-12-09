2017.02 // События / Широкая Масленица
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В минувшее воскресенье угличане отметили Широкую Масленицу. Праздничные гуляния прошли на центральной площади. Масленица – один из самых почитаемых русских праздников – разудалый, с размахом и поистине русской душой.
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