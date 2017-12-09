2017.02 // События / Масленица в Отрадном

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.



Когда в городе основная праздничная программа Широкой Масленицы подошла к концу, в посёлке Отрадный народ ещё только собирался на гуляние. До этого в течение дня праздник отметили на всех центральных усадьбах Отрадновского сельского поселения. И вот масленичная эстафета дошла, наконец, до его центра.



1

2

3

4

5 (0 Голосов)



