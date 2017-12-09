2017.02 // События / Масленица в Отрадном

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.

2017.02 // События / Масленица в Отрадном
 2017.02 // События / Масленица в Отрадном
 2017.02 // События / Масленица в Отрадном

Когда в городе основная праздничная программа Широкой Масленицы подошла к концу, в посёлке Отрадный народ ещё только собирался на гуляние. До этого в течение дня праздник отметили на всех центральных усадьбах Отрадновского сельского поселения. И вот масленичная эстафета дошла, наконец, до его центра.

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