2017.02 // События / Светский раут

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Светский раут
 2017.02 // События / Светский раут
 2017.02 // События / Светский раут

Пушкин, Гончарова, Дантес и другие. В зале торжеств прошёл светский раут, посвящённый поэзии 18-19 веков. Звучали стихи знаменитых поэтов и музыка того периода. Для гостей были организованы барские угощения и увеселения в стиле эпохи романтизма. Единственное условие участия – строгий дресскод: необыкновенные причёски, платья «в пол», смокинги и хорошее настроение.

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