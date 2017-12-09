2017.02 // События / Памяти защитников Отечества
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Накануне Дня Защитника Отечества в Угличе прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику-часовне «Защитникам Отечества во все времена от благодарных угличан».
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