2017.02 // События / Кадетский "Орлёнок"
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Зимний, но тёплый февральский день учащиеся пятой школы провели на свежем воздухе в сосновом бору. В преддверии 23 февраля юные кадеты организовали и провели военно-спортивную игру «Орлёнок».
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