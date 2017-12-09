2017.02 // События / Юбилейная выставка Александра Корзина

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Юбилейная выставка Александра Корзина
 2017.02 // События / Юбилейная выставка Александра Корзина
 2017.02 // События / Юбилейная выставка Александра Корзина

Набережная со столетними липами, пристань с пароходиками, уютные улочки, дома, церкви – любимые места в Угличе, которые по праву ярославский художник Александр Владимирович Корзин считает своей малой родиной. В день 80-летнего Юбилея в Доме Дружбы открылась его персональная выставка.

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