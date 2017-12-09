2017.02 // События / Заседание Общественной Палаты Угличского муниципального района от 16 февраля 2017 года
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Общественная Палата района подвела итоги работы за 2016 год. Во время заседания также прозвучала информация о результатах деятельности Угличской межрайонной прокуратуры за тот же период, и были намечены планы работы на 2017 год.
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